Stroppa al Pd:: "Fuggito davanti a tanta falsità"

"Dal Pd sono fuggito nonostante pressanti richieste di rimanere rivoltemi da diversi loro dirigenti, ma difronte alla falsità e vigliaccheria di qualche guru non c’era scelta, mi sono candidato in una lista civica a sostegno di Roberto Sorci che fino a qualche ora prima sarebbe stato il loro candidato preferito. Pertanto smentisco categoricamente la mia appartenenza al Pd e ribadisco: mi avete cercato voi e me ne sono andato io". Così il neovicepresidente del parco regionale Gola della Rossa e Frasassi Renzo Stroppa, replica alla segretaria cittadina Pd Graziella Monacelli che sottolineava come lui non fosse più iscritto dal Pd. "Nel parco regionale – aggiunge – sono onorato di rappresentare la categoria degli agricoltori e ringrazio la Coldiretti che mi ha indicato, come ringrazio la giunta regionale del presidente Acquaroli che mi ha scelto, pertanto spero che la mia passata esperienza alla guida del parco mi permetta di apportare un contributo fattivo all’ente. Per la Provincia (dove Stroppa è stato eletto con il Pd, ndr), la Monacelli e qualche suo sodale, pensano solo all’occupazione dei posti e non al lavoro che si svolge in un ente sovraccomunale con deleghe su alcuni aspetti del territorio. I consigli spesso vengono svolti grazie alla fattiva collaborazione della minoranza".