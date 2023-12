Strumenti musicali all’oncoematologia

Strumenti musicali come dono di Natale per i bambini del reparto di Oncoematologia dell’Ospedale Salesi. L’idea, promossa dall’Amministrazione comunale si è sviluppata in collaborazione con i COM S.p.A., che commercializza il noto marchio Bontempi, marchio che ha rilevato all’inizio della propria attività continuando a portare questa eccellenza italiana nei mercati nazionali ed internazionali. Ancora oggi, dal 1937, anno in cui è nato, è indiscutibilmente il riferimento dello strumento musicale giocattolo, sinonimo di musica e di altissima qualità per tutti i buyers di settore e per i consumatori finali. L’azienda- alla presenza dell’ Amministratore Unico della “Bontempi”, Andrea Ariola,consegnerà gli strumenti giocattolo presso Il Villaggio di Babbo Natale di Piazza Stamira- addobbata con alcuni alberelli e con i giochi donati dalla azienda Bontempi- domenica 17 dicembre alle ore 17.00 all’associazione Patronesse del Salesi. Come noto, le Patronesse sono le volontarie storiche dell’ospedale materno-infantile- che loro stesse contribuirono a fondare, amministrandolo per un lungo periodo- nel lontano aprile 1900. Le volontarie dedicano il loro tempo all’assistenza dei bambini ricoverati e dei loro familiari ascoltandoli, supportandoli e cercando di soddisfare ogni singola necessità e sviluppando dei progetti in direzione di una migliore qualità di vita.