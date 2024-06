"Struttura in degrado e pericolosa. Sono in arrivo degli interventi" Consigliere Sorana presenta interpellanza in consiglio comunale su stato fatiscente degli spogliatoi vicino al Liceo Da Vinci a Jesi. Lavori di riqualificazione in arrivo in collaborazione con la Provincia. Situazione segnalata e temporaneamente sigillata, ma attenzione rimane alta sulla situazione.