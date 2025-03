"Strutture per anziani, aumenti troppo alti"

Sindacati uniti contro l’aumento delle rette nelle strutture per anziani. "Riteniamo prioritario aumentare le risorse finanziare per il potenziamento delle strutture per anziani, per il sostegno alle rette, per la programmazione di un welfare che dovrà essere sempre più attento agli anziani anche per la situazione demografica della nostra Regione. Che ha tagliato drasticamente gli investimenti previsti a bilancio 2025 per il Fondo di Solidarietà. L’aumento medio di 100/150 euro al mese, per gli ospiti di queste strutture non può essere scaricato sulle persone più fragili, sui familiari, sui singoli senza che le Istituzioni se ne facciano carico".