Studente 15enne autistico si scaglia contro le bidelle: una finisce in ospedale

Sono arrivati i carabinieri l’altro ieri mattina in un istituto scolastico superiore dell’osimano. In un attimo si sarebbe scatenato il panico.

Un ragazzino di appena 15 anni, autistico, si era accanito contro due donne facenti parte del personale Ata. Sarebbe sfuggito per un attimo al suo educatore. Nel giro di poco il ragazzino avrebbe buttato a terra una delle due bidelle e dato schiaffi all’altra.

Sul posto sono arrivati anche i sanitari. La seconda operatrice scolastica è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette. Il personale medico l’ha dimessa con dieci giorni di prognosi. Sono stati fatti accertamenti legati anche alla condizione del ragazzo in stato di stress dopo l’accaduto da parte degli stessi militari per capire cosa ci fosse all’origine di quei gesti. Non sarebbe emerso nulla di particolare.

Sono stati ascoltati insegnanti e coloro che erano presenti al momento di quella che ha avuto le sembianze di un’aggressione ai danni delle due presenti in quel momento, per caso, in quell’area. La scuola comunque avrebbe rassicurato che l’accaduto, su cui è stata imposta la massima riservatezza, non avrà strascichi. Non è stata di certo una situazione facile da gestire. La preoccupazione è stata grande da parte di tutto il personale coinvolto sia nei confronti delle due donne che per il ragazzino che non ha potuto controllare quanto accaduto.