Studente 17enne arrestato con due chili di droga

Trovato con due chili di droga a soli 17 anni. Si tratta di uno studente, un’insospettabile, finito in un brutto giro di amicizie. La polizia stava indagando su un giro di spaccio tra giovanissimi ed è arrivata anche a lui. Più di un sospetto che hanno fatto scattare, giovedì mattina, una perquisizione nella sua abitazione, nell’hinterland anconetano, dove abita con i genitori che sono rimasti esterrefatti. Una famiglia benestante e che non gli avrebbe fatto mai mancare nulla. Il ragazzino infatti avrebbe fatto una vita agiata.

Gli agenti sono entrati nella sua cameretta di mattina presto e lì c’erano circa 20 panetti di hashish, probabilmente un rifornimento di droga appena preso. Lui non è riuscito a dire nulla, nemmeno una scusa per negare che la droga fosse tutta la sua. Non c’era denaro in contante in casa, solo il materiale per confezionare dosi minori che doveva poi piazzare. La droga, stando ad una prima stima, una volta immessa sul mercato avrebbe fruttato fino a 15mila euro. Un giro grosso per un pusher così giovane.

Il ragazzino è stato arrestato con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio e messo ai domiciliari nell’abitazione familiare. Si sospetta sia un grossista dello spaccio che avrebbe piazzato le dosi ad amici e conoscenti, molti probabilmente minorenni come lui. Meta della droga sarebbero state anche le scuole. Da sempre la polizia attenziona gli istituti superiori di Ancona e provincia, anche con blitz a sorpresa fatti con l’ausilio dei cani antidroga, alla ricerca di stupefacenti che circolerebbero in quantità preoccupanti anche in ambiente scolastico.

Non è detto che la soffiata del giro di spaccio non sia arrivata proprio dalla scuola o tra qualche genitore più attento che ha trovato i figli a fare consumo di droga. Proprio ai fini della prevenzione la polizia come anche i carabinieri organizzano da tempo incontri con i giovani negli istituti scolastici per spiegare bene che l’utilizzo delle droghe, anche leggere, è sempre sbagliato e può sfociare in reati anche più gravi. Il minorenne a breve verrà sentito per la convalida dell’arresto.

Marina Verdenelli