Studente bocciato in terza, la famiglia ricorre. Il Tar ordina alla scuola di rivedere il caso

Bocciato con una media di voti molto vicina al sei e ora il Tar vuole vederci chiaro. La pagella di un 17enne del Senigalliese non ha raggiunto la sufficienza per una manciata di decimali e, per questo, non è stato ammesso al quarto anno di un istituto tecnico. Il ragazzo era stato infatti fermato a giugno con sei insufficienze, molte delle quali vicine al sei. Il consiglio di classe aveva deciso all’unanimità: dal verbale dello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2024/2025 era emerso infatti che l’alunno non era stato ammesso alla classe successiva per "gravi e/o diffuse insufficienze". "In particolare – si legge nel provvedimento del Tar -, ha riportato la votazione di "cinque" nelle seguenti materie: "Arte e Territorio", "Discipline turistiche e aziendali", "Inglese: lingua e letteratura straniera", "Lingua e letteratura italiana", "Storia", mentre ha conseguito il voto di "quattro" nella materia "Scienze motorie e sportive". Dai report dei voti, tuttavia, si evince che almeno in quattro delle anzidette materie, e precisamente "Arte e Territorio", "Discipline turistiche e aziendali", "Lingua e letteratura italiana" e "Storia", la media dei voti conseguiti nel pentamestre sembra superiore (Italiano) o prossima al sei (in tale ultimo caso comportando, di regola, un arrotondamento per eccesso)". Una discrepanza che i genitori non hanno digerito e che li ha spinti a rivolgersi all’avvocato Lorenzo Casaroli. Nel provvedimento del tribunale amministrativo si legge inoltre che "non sono sufficientemente chiari i criteri di valutazione adottati dal consiglio di classe (ad esempio come sono stati considerati, per la media, gli "impreparato" e i "+/-")". Una zona grigia, secondo quanto contestato dalla famiglia, che rischia di rendere la bocciatura poco trasparente. "Se la media è di 5,8 o 5,9 – spiega il legale – la regola vuole che si arrotondi a 6. Se invece il consiglio decide di abbassare, può farlo, ma deve motivare con chiarezza. Qui non è stata scritta una parola. La logica alla base di ogni provvedimento amministrativo (oltre che la matematica) vorrebbe che l’arrotondamento fosse per eccesso perché la cifra tonda più vicina è il sei. Se ci si vuole "distanziare" dalla decisione più lineare ed ordinaria occorre farlo in forza di una discrezionalità il cui esercizio deve essere però motivato in maniera precisa, chiara e trasparente". Il Tar Marche ha raccolto i dubbi, emanando un’ordinanza l’11 settembre: la scuola dovrà depositare entro il 19 settembre una relazione circostanziata su come sono stati calcolati i voti e quali criteri abbiano guidato la decisione. In attesa dell’udienza fissata per il 25 settembre lo studente domattina, al suono della campanella, siederà al banco della terza superiore, restando nello stesso istituto. "Era più amareggiato che arrabbiato – racconta il suo avvocato –. I genitori invece si sono sentiti spiazzati e delusi. Nel primo trimestre il ragazzo aveva avuto risultati discreti: non si aspettavano certo una bocciatura così drastica". Non è ancora una promozione: l’ordinanza non annulla la decisione, ma congela tutto in attesa di chiarimenti. La partita si giocherà nei prossimi giorni, quando i giudici amministrativi potrebbero decidere se confermare la bocciatura o ammettere il ragazzo con riserva.