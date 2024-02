Studente caduto dalla finestra a scuola. "Nessun brutto voto"

Ancona, 19 febbraio 2024 – È ancora in prognosi riservata pur in condizioni stabili lo studente del Savoia Benincasa che sabato mattina è precipitato dal terzo piano dell’edificio scolastico di via Marini 33, facendo un volo di 10 metri e riportando fratture multiple, ma per fortuna senza essere in pericolo di vita. Mentre l’intera comunità scolastica, i compagni, i docenti e la dirigente d’istituto non riescono ancora a capacitarsi delle possibili motivazioni dietro all’insano gesto, emerge – a dispetto di alcune indiscrezioni circolate poco dopo l’accaduto – che lo studente non avesse riportato alcun brutto voto nelle ore precedenti.

Polizia locale e carabinieri davanti alla scuola

Stando ad alcune immagini di presunte chat circolate tra studenti e professori infatti, in un primo momento sembrava che il gesto fosse stato scatenato da un brutto voto in matematica, un 2 preso in seguito a una verifica andata male.

"Smentisco categoricamente queste voci – sottolinea la preside del Savoia Benincasa, Maria Alessandra Bertini –. In seguito a verifica interna con la docente di matematica e come riportato anche sul ’Registro elettronico’ risulta che allo studente non sia mai stato assegnato alcun due, solo una annotazione didattica, non disciplinare. Pertanto non si può evincere alcuna connessione causa-effetto. Piuttosto, si ribadiscono gli esiti positivi dello studente negli apprendimenti".

Infatti solo pochi giorni prima erano stati consegnati agli alunni i cosiddetti "pagellini", una valutazione di fine quadrimestre. E il ragazzo non aveva riportato alcuna insufficienza. Era stata solo riportata una nota (non disciplinare) per via di un compito non consegnato, che non avrebbe avuto però conseguenze sulla media e sul rendimento scolastico. Può darsi però che il giovane abbia male interpretato questa annotazione lasciandosi cogliere dalla disperazione. Al momento, ogni ipotesi è al vaglio degli inquirenti.

“Avremo tempo di approfondire la dinamica, ora è secondario – ha dichiarato la direttrice generale dell’Ufficio Scolastico Regionale Donatella D’Amico, subito accorsa sabato in pronto soccorso a Torrette per monitorare la situazione – pensiamo solo allo studente e speriamo che si rimetta al più presto". Intanto ieri sera, alle 21, si è tenuta una messa alla Santa Misericordia, in via Isonzo, sia per lo studente sia per la comunità scolastica, con Don Lorenzo Tenti e il Vescovo della diocesi Ancona-Osimo monsignor Angelo Spina.