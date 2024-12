Studente del liceo artistico denunciato per lesioni personali dopo aggressione a una donna

Lesioni personali. È questo il reato addebitato allo studente ventenne del liceo artistico ‘Mannucci’ che la settimana scorsa ha aggredito una donna di 56 anni residente in via Canale, a due passi da via Michelangelo e da piazzale della Libertà.

La polizia ha identificato l’autore dell’episodio avvenuto nei pressi dello stesso istituto scolastico. Gli agenti della questura dorica erano intervenuti alcuni giorni fa a seguito della richiesta che riferiva di una donna, aggredita da un ragazzo.

La donna vittima dell’episodio ha successivamente raccontato di essere stata aggredita con dei calci da un giovane dopo avergli chiesto di spostarsi dall’area privata nella quale il soggetto sostava insieme ad altri coetanei e compagni di scuola. Lui, indispettito dal comportamento della donna, l’aveva centrata con almeno due calci per farle cadere il telefono con cui, secondo il suo racconto, la stessa lo stava riprendendo.

La polizia ha identificato il ragazzo maggiorenne e in seguito la 56enne si è recata presso la questura dove ha sporto regolare denuncia nei confronti del giovane. Quest’ultimo, sentito dalla polizia, ha ammesso di aver avuto una reazione esagerata e di essersi indispettito dal comportamento della donna. Una deposizione che non gli ha evitato la grave denuncia per lesioni.

I guai per lui potrebbero soltanto essere parziali. La dirigenza scolastica del liceo artistico ‘Mannucci’ infatti, ha acquisito le informazioni necessarie e, nonostante il fatto non sia avvenuto all’interno del perimetro della scuola, potrebbe far scattare dei provvedimenti.

È stato il Carlino, a inizio settimana, ad anticipare l’episodio, poi confermato in tutta la sua dinamica, dalle indagini della questura. Il racconto del marito dell’aggredita era stato puntuale, dettagliato e preciso, senza omissioni di sorta, compresa la discussione intercorsa tra la moglie e il 18enne.

Un’aggressione violenta quella messa in atto dal ragazzo, al punto da provocare una prognosi di 30 giorni per la 56enne, colpita dai calci al volto e agli arti inferiori.

Nei giorni scorsi il ragazzo si è presentato davanti al palazzo di via Canale dove sono avvenuti i fatti assieme al padre per chiedere che la donna ritirasse la denuncia. A quanto pare non sarebbe stato un approccio votato alla distensione, tutt’altro, ma alla fine la denuncia ha fatto il suo corso.

La zona dove è avvenuto il fatto è monitorata costantemente dalla polizia e, in quell’Istituto - come in molti altri della città dorica - il team cinofili della questura anconetana esegue diversi controlli all’ingresso e all’uscita delle scuole. Proprio l’area antistante il condominio dove vive la famiglia della donna è spesso occupato da gruppi di giovani che stazionano prima di entrare in classe, all’uscita da scuola e anche nel pomeriggio.

Il marito della 56enne ha raccontato di essere stato testimone sia del consumo che dello spaccio di sostanze stupefacenti. In una casa poco distante pare abiti uno dei fornitori di droga per i giovani e anche su questo la polizia starebbe indagando.