Studente "maltrattato": si attiva la preside

Un altro incontro con la dirigente scolastica dell’istituto, la mamma l’ha avuto proprio venerdì pomeriggio per chiarire i contorni di una vicenda che sta passando anche attraverso le registrazioni. Mamma e papà infatti, con l’ok del loro legale Alessio Cisco del foro di Roma, hanno nascosto un registratore nel suo zainetto che ha "immortalato" alcuni frangenti di vita all’interno della classe. Quelle registrazioni sono state consegnate all’avvocato prima e poi alla preside appunto che si sta adoperando per fare il possibile affinché la situazione venga appianata.

Quello che è successo in classe al loro figlio di dieci anni, che frequenta la classe quarta di una scuola dell’istituto comprensivo "Giovanni Paolo II" di Camerano-Sirolo, non è andato giù ai due che hanno denunciato due insegnanti, citando tutto il corpo docente, e chiedendo un risarcimento pari a centomila euro. Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina è il reato contestato dai quei genitori che hanno scritto anche al presidente del Consiglio dei ministri, l’onorevole Giorgia Meloni, e al ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara.

Tramite il loro legale Alessio Cisco, si sono rivolti pure alla Santa Sede, rigorosamente in latino. "L’insegnante l’ha etichettato fin da subito come colui che ha rovinato l’equilibrio della classe, usando appellativi come ‘ti butto dalla finestra’, ’asso di bastoni’ e umiliandolo davanti a tutti", racconta la mamma. La dirigente scolastica, a conoscenza dei fatti, aveva già spostato quell’insegnante in un’altra classe.

"Quando l’ha spostata i genitori hanno fatto la rivolta, chiedendo spiegazioni in merito alla dirigente che ha risposto di aver preso la decisione a tutela dei bambini, e non per motivi organizzativi, e che per motivi di privacy non poteva dire altro. Uno degli episodi più gravi è avvenuto quando l’insegnante in questione ha mandato mio figlio in bagno e nel momento in cui è fuori ha aizzato i compagni contro di lui dicendo loro di non parlargli e di girarsi dall’altra parte come faceva lei. E’ tutto registrato. Mio figlio piange tutte le sere e si sente disagiato. L’intero corpo docente ha iniziato ad additarlo come elemento di disturbo, isolandolo dalla classe e spesso lasciandolo solo nel banco". L’11 è previsto un incontro testimoniale nello studio dell’avvocato a Roma per comporre il fascicolo d’indagine.

