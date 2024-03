Studente pestato due volte per difendere un amico

Torna da una festa universitaria e per difendere un amico si ritrova pestato due volte, la prima in un kebab di via Carducci e poi in corso Mazzini. Vittima uno studente universitario, 31 anni, di Camerino. L’episodio risale al 27 ottobre del 2017. Era notte quando il giovane attendeva di prendere un panino insieme agli amici. Uno di questi si era messo a scherzare con una ragazza in fila raggiunta poi dal fidanzato e altri ragazzi che voleva da bere delle birre. Il frigo però era chiuso perché di notte il locale, per legge, non poteva somministrare alcolici. Il gruppetto voleva farselo aprire ma l’amico dello studente aveva pregato loro di lasciar perdere per non far passare guai al titolare. La situazione si è poi scaldata perché qualcuno ha detto la parola "scemo" e un 35enne di Loreto, pensando di essere stato insultato, ha sferrato un pugno che ha preso il 31enne che si era messo davanti per coprire l’amico. Il 35enne si era poi allontanato. Il ferito lo ha rincorso chiamando con il cellulare la polizia. In corso Mazzini l’aggressore, sentendo che telefonava alle forze dell’ordine, lo ha colpito di nuovo con una ginocchiata. Alla fine è arrivata la pattuglia che lo ha identificato ed è finito a processo per lesioni.