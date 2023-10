Studentessa aggredita sul bus. Le telecamere non funzionavano

Aggressione sull’autobus, le telecamere non erano funzionanti e così al momento non è stato possibile risalire all’identità dei due aggressori.

La vittima, una ragazza che aveva preso il mezzo pubblico all’uscita di scuola da passo Varano fino al capolinea in piazza Rosselli, ha comunque sporto denuncia come hanno reso noto le forze dell’ordine e le indagini sono ancora in corso.

"In queste ore il personale della Polizia sta provvedendo a raccogliere tutti gli elementi idonei a procedere all’identificazione completa dei soggetti ritenuti i possibili responsabili delle condotte violente – sottolinea una nota della Questura- al fine del deferimento all’autorità giudiziaria competente. Le attività procedono intense, malgrado l’impossibilità di accedere alle immagini delle telecamere presenti sull’autobus, che anche in questa circostanza, come nel caso del danneggiamento della scorsa settimana, sono risultate non funzionanti".

L’episodio di venerdì è solo l’ultimo di una lunga serie che vede le cosiddette "baby gang" protagoniste di atti di violenza, aggressioni sia fisiche che verbali, danneggiamenti a cose e persone anche in pieno giorno. E spesso i bus sono il triste teatro di simili atti di criminalità minorile. Questa volta stando alle ricostruzioni fornite dalla giovanissima vittima, sarebbero stati due fratelli a importunarla fino ad aggredirla fisicamente sul bus gremito di studenti, senza che il conducente si accorgesse di nulla. E così una volta giunta al capolinea in piazza Rosselli la ragazza, di origini nordafricane, ha chiamato la Polizia che si è subito recata sul posto raccogliendo poi la querela. Una settimana fa nel tragitto Chiaravalle-Ancona un mezzo era stato danneggiato con la rottura di un finestrino da parte di un gruppo di giovanissimi e altri episodi si sono verificati nei mesi scorsi. Tanto che il presidente di Conerobus Italo D’Angelo parla di una vera e propria "emergenza" mentre il Questore Capocasa sta valutando provvedimenti in relazione all’applicazione del cosiddetto "Decreto Caivano" volti proprio ad impedire possibili reiterazioni delle condotte poste in essere dai baby vandali. Il dl prevede infatti "misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile". Di particolare rilievo sono le novità in materia di misure cautelari per minori, Daspo urbano, foglio di via, misure di contrasto alle baby gang, ammonimento, misure sul processo penale a carico di imputati minorenni e istituti penali per minorenni.