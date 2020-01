Senigallia, 4 gennaio 2020 - Viene travolta in pieno da un’auto mentre attraversa la strada e muore sul colpo. La vittima dell’ennesimo investimento mortale è Pegah Naddafi, una 29enne di origini iraniane ma residente con la famiglia a Senigallia, in provincia di Ancona, che da qualche tempo vive a Mestre per motivi di studio e lavoro. La giovane stava rientrando a casa, in via Bissuola, e stava attraversando a piedi, via Vespucci, poco dopo la mezzanotte, quando all'incrocio con via Cattaneo è stata travolta da un’auto condotta da un 46enne di Noale.

L’uomo, si è subito fermato e ha chiesto aiuto ma per la giovane non c’era già più nulla da fare. Pegah è stata sbalzata violentemente sul marciapiede e il corpo è stato trovato qualche metro più avanti dell’attraversamento pedonale, regolato da un impianto semaforico, sul quale verosimilmente stava camminando. Il conducente dell’auto che l’ha investita, risultato negativo all’alcoltest, ha dichiarato di essere passato con il semaforo verde, condizione questa che la Polizia Locale di Mestre, intervenuta sul posto per i rilievi, dovrà accertare.

Così come dovrà verificare se la ragazza avesse attivato il pulsante di chiamata per l’attraversamento al semaforo. In attesa degli sviluppi investigativi, il 46enne sarà comunque indagato per omicidio stradale. Sul posto, pochi minuti dopo l’investimento, sono arrivati i sanitari del 118 che hanno tentato un disperato massaggio cardiaco per cercare di salvare la ragazza che purtroppo però, era già morta. Pegah, figlia di un noto ristoratore di Senigallia, Kamiar Naddafi, titolare dalla “Taverna da Kamiar”, nel centro storico della città, aveva deciso di iscriversi all'Università Cà Foscari di Venezia ed era voluta restare in Veneto per continuare gli studi nel settore che aveva scelto, quello delle scienze del linguaggio. I suoi sogni però si sono tragicamente spezzati sabato notte.