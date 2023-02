Studenti a lezione di legalità: dal bullismo alle truffe su internet

La compagnia dei carabinieri a scuola. Nei giorni scorsi il maresciallo capo Sergio Tiberi e il capitano Mirco Marcucci hanno incontrato gli alunni del quarto e quinto superiore del liceo Scientifico Vito Volterra, sezione di Sassoferrato. Un incontro molto apprezzato e voluto, da sempre, sia dalla cittadinanza che dall’Arma dei carabinieri, che dai docenti guidati dal vice preside, professor Marco Cristallini. Una lezione di legalità, per far conoscere agli studenti il mondo della Costituzione e il lavoro svolto dai carabinieri con l’obiettivo di fornire strumenti per evitare qualsiasi di tipo di trappola reale o virtuale.

"E’ stato un momento altamente formativo – dice il capitano della Compagnia di Fabriano, Mirco Marcucci – in quanto abbiamo provato a fornire consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni".

Tanti gli argomenti affrontati. Particolare attenzione è andata anche a quei temi che interessano tutti. Bullismo, trappole internet, truffe online, diffamazione anche a livello social: i carabinieri hanno fornito strumenti per difendersi da questi fenomeni. Ai giovani studenti è stata fatta anche una panoramica su due problematiche particolarmente diffuse: lo spaccio di stupefacenti e la guida in stato di ebbrezza. Illustrati i rischi, i pericoli e le conseguenze. "La parola d’ordine è prevenzione – conclude il Capitano Marcucci – e per questo prosegue il nostro impegno nelle scuole, dopo aver svolto una serie di incontri, contro le truffe online, anche nelle parrocchie della Diocesi e nei circoli e associazioni".