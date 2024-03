Studenti a lezione di legalità e giustizia

A scuola di legalità e giustizia. E’ salito in cattedra il capitano della compagnia dei carabinieri Mirco Marcucci per un incontro alla scuola secondaria di I grado Giovanni Paolo II. "Noi studenti delle classi seconde – spiegano gli alunni - abbiamo avuto la grande opportunità di ascoltare e di dialogare con il capitano sui temi della legalità e della giustizia. Ad accogliere l’ospite, il nostro dirigente scolastico, Giosuè Rosini, i nostri docenti di lettere che hanno aderito al progetto ‘La Giustizia adotta la Scuola’, promosso dalla fondazione Vittorio Occorsio. Questa fondazione è nata nel ricordo del magistrato della Repubblica Italiana, medaglia d’oro al valore civile, vittima di un attentato terroristico da parte di "Ordine Nuovo", avvenuto a Roma nel 1976". "L’obiettivo – sottolinea il dirigente Rosini – è approfondire la conoscenza di figure esemplari della recente storia contemporanea e dei valori espressi in particolare dalle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e per sensibilizzare le nuove generazioni". "Prevenire, reprimere e soccorrere sono le tre parole chiave che riassumono il lavoro dei carabinieri" riassumono gli studenti dopo l’incontro.