Studenti a lezione di legalità, in cattedra salgono i carabinieri

Carabinieri a scuola per contribuire ad educare i giovani alla legalità. Ieri il comandante della Compagnia di Ancona, il maggiore Manuel Romanelli, è stato alla media Conero per fare una lezione a due classi, la II A e II B. Al centro dell’incontro temi molti attuali per studenti di quella età, in piena adolescenza. Si è parlato di bullismo, cyberbullismo, la violenza di genere e la circolazione stradale. Argomenti che hanno portato i ragazzi a fare anche molte domande. Presente all’incontro anche la preside Raffaella Mazzocchi.

L’iniziativa nasce in merito al progetto "Contributi dell’Arma dei Carabinieri alla formazione della cultura della legalità", avviato dall’Arma con le scuole di tutta Italia che, grazie ai numerosi incontri previsti nel corso dell’anno scolastico, permette di avvicinare i militari ai giovani frequentatori delle scuola di ogni ordine e grado e di trattare numerose e diversificate tematiche di attualità e non, come quelle discusse ieri.

In questo modo i carabinieri possono partecipare e contribuire alla regolare formazione degli alunni, creando un preciso connubio che riunisce le caratteristiche della scuola e dell’Arma tra cultura, legalità, sicurezza e vicinanza alla popolazione. La giornata è stata immortalata da una foto di gruppo.

Nella foto: l’incontro