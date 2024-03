Studenti a scuola di legalità ambientale

Legalità ambientale è il tema che sarà affrontato domani, nell’aula Magna dell’Istituto Corinaldesi, dalle 11 alle 13.

L’incontro è stato organizzato da Libera e la Rete dei Magistrati Sport&Legalità, e vedrà la partecipazione di Marinella Bosi, Sostituto Procuratore del Tribunale di Fermo, e Alessandro Capodimonte, Giudice del Tribunale di Rimini.

"Sport e Legalità" è una rete di Magistrati italiani che condividono la volontà di realizzare un progetto volto alla promozione dell’educazione alla legalità e ai valori costituzionali.

L’incontro è rivolto ad alcune classi dell’Istituto Corinaldesi – Padovano, ma anche ad altre del Licei Medi e Perticari.

"Legalità ambientale nella città dell’alluvione – ha spiegato Don Paolo Gasperini, referente provinciale di Libera – è il tema che sarà affrontato al mattino, mentre il pomeriggio, ci sposteremo presso alcune società sportive".

Si parlerà anche di mafia e delle sue vittime. Gli incontri saranno l’occasione per consegnare ai partecipanti una copia della Costituzione. "Un modo per valorizzare due nuove ‘entrate’ nella Costituzione – conclude Don Paolo – e dare un prezioso strumento, che è la nostra Costituzione, in mano ai giovani".

Un incontro importante per i giovani che vivono in un territorio che in otto anni hanno vissuto due alluvioni.