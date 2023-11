Studenti al freddo, sistemata la tubatura

Sorpresa, i termosifoni sono di nuovo accesi al Savoia Benincasa. Dopo il nostro articolo sulla protesta degli studenti, costretti ad assistere alle lezioni al freddo per un mese, si muove la Provincia. I tecnici sono intervenuti ieri mattina per il ripristino della tubatura rotta. Certo è che gli alunni del Benincasa, esausti della situazione, ieri hanno scioperato. Almeno in parte non si sono presentati a lezione. Dalla Provincia fanno sapere che "ora è tutto funzionante. Il guasto era dovuto alla vetustà dell’impianto. Si trattava infatti di un tratto di tubazione di circa 30-40 metri con numerose micro lesioni e micro rotture e c’erano parecchie perdite lungo questa tubazione. Anche se avevano cominciato ieri i lavori, non sono riusciti a sistemare nella giornata di martedì e hanno concluso ieri".

ni.mor.