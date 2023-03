Studenti del "Meucci" protagonisti

Hanno vestito i panni di deputati del Parlamento Europeo, sono stati protagonisti di un procedimento legislativo sui temi dell’emergenza idrica (obiettivo 6 Agenda 2030) e della Direttiva sull’identificazione personale, hanno partecipato a talk show politici, interagito col Consiglio dei Ministri europeo nell’ambito della procedura di codecisione e sostenuto domande dei giornalisti nella press room. Tutto questo in un entusiasmante role play che si è svolto nei giorni scorsi nel Centro Europa experience "David Sassoli" nella sede di Roma del Parlamento Europeo. La delegazione di studenti dell’istituto superiore "Laeng Meucci" di Osimo-Castelfidardo ha messo in campo capacità di lavorare in gruppo e di problem solving. Il progetto rientra nell’ambito di "Scuola ambasciatrice del Parlamento Europeo". A maggio il "Laeng-Meucci" sarà protagonista con una Festa dell’Europa in collaborazione con la sede romana del Parlamento e il Centro Europe direct Marche.