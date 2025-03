Studenti della Falcone alla scoperta del lavoro dei carabinieri dorici

Una visita speciale ha rallegrato la Stazione dei Carabinieri di Ancona Brecce Bianche. Un gruppo di 30 ragazzi della Scuola Primaria "Giovanni Falcone" di Ancona, accompagnati dai loro insegnanti, ha deciso di ringraziare i militari dell’Arma per l’impegno quotidiano che dedicano per la tutela della sicurezza della comunità. L’iniziativa, nata dalla volontà di sensibilizzare i giovani sulla figura del Carabiniere e sull’importanza della sua missione, ha visto i piccoli studenti protagonisti di un tour guidato all’interno della Stazione, per scoprire da vicino il lavoro che ogni giorno gli uomini e le donne in uniforme svolgono.

I ragazzi, curiosi e entusiasti, hanno avuto l’opportunità di esplorare i vari ambienti e di osservare da vicino la vita della caserma e il funzionamento degli equipaggiamenti in dotazione. I docenti hanno voluto coinvolgere i bambini in questa esperienza educativa, spiegando loro come il lavoro dei carabinieri non si limiti a intervenire nelle situazioni di emergenza, ma copra anche molte altre sfaccettature, dalla prevenzione dei crimini al supporto della comunità in tutti i suoi bisogni.

La visita ha anche permesso di rafforzare il legame di fiducia tra le forze dell’ordine e la popolazione, creando un momento spensierato di incontro che ha esaltato la consolidata sinergia tra l’Arma dei Carabinieri e il mondo della scuola. Durante l’incontro, il comandante della stazione, Luogotenente Carica Speciale Giuseppe Caiazzo, ha accolto i giovani ospiti con calore, ringraziandoli per il gesto di riconoscimento. "Ogni giorno ci impegniamo con passione per garantire la sicurezza di tutti i cittadini – ha dichiarato – Vedere voi ragazzi interessarsi al nostro lavoro e apprezzare il nostro operato è un segnale importante di come la collaborazione tra istituzioni e cittadini sia fondamentale per una comunità più forte e sicura".

Questa iniziativa rappresenta un esempio di quanto sia possibile educare i giovani alla responsabilità civile e alla cittadinanza attiva, facendo comprendere loro l’importanza di rispettare le regole e il lavoro dei carabinieri che, con il loro operato spesso lontano dai riflettori, rendono la vita quotidiana più sicura.