Studenti della Mancini alla scoperta di come funziona il Comune

E’ stata una mattinata speciale ieri quella trascorsa da sindaco e funzionari pubblici assieme agli alunni delle classi quinte sezioni A e B della scuola elementare "Marco Mancini" di Fabriano e alle loro insegnanti, per scoprire da vicino come funziona il Comune. "Abbiamo parlato del ruolo del sindaco, degli assessori e dei consiglieri, dei lavori pubblici assieme all’assessore Vergnetta, alla Protezione civile e alla Polizia locale – riferiscono gli amministratori -. I ragazzi si sono dimostrati curiosi, attenti e pieni di entusiasmo, con tantissime domande e non si sono fermati. Hanno preso appunti, annotato idee e suggerimenti su cosa migliorare nella nostra città e il segretario, presente all’incontro, ha raccolto e appuntato personalmente tutte le loro proposte Una mattinata ricca di partecipazione, che ci ha regalato sorrisi, riflessioni e anche proposte interessanti. Sono cittadini in erba che già lavorano per essere cittadini consapevoli".