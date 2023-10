Studenti di veterinaria a lezione al Parco Zoo Falconara. Una novità per il giardino zoologico marchigiano, che per la prima volta ha avviato una preziosa collaborazione con l’Università di Camerino. Protagonisti dell’iniziativa sono ovviamente gli animali, che saranno studiati ed osservati da 52 studenti dell’ultimo anno del Corso di Laurea magistrale in Medicina Veterinaria. Accompagnati dal tutor universitario e dal medico veterinario del parco, il dott. Raffaello Gambi, si occuperanno di valutare determinati aspetti della salute di alcuni esemplari ospitati nella struttura, in particolare giraffe e okapi.