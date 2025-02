Studenti disabili, niente gita: la preside cambia rotta

Dietrofront della dirigente della scuola media Fagnani dopo l’intervento dell’Ufficio Regionale Scolastico (Urs), a cui è arrivata, per conoscenza, la diffida inviata, tramite l’avvocato Corrado Canafoglia, dai genitori di due ragazzi affetti da disabilità. Entrambi, studenti della Fagnani, erano stati esclusi dalla settimana bianca organizzata dalla scuola dal 9 al 15 marzo a Pinzolo. Ieri si è svolto un incontro tra le famiglie e la dirigente, a cui hanno preso parte anche i rappresentati dei servizi sociali e gli educatori dei ragazzi: "Siamo felici di poter comunicare l’esito positivo di questa vicenda e della soluzione che è stata individuata grazie alla costante ricerca da parte della scuola di vie praticabili per rendere possibile l’esperienza ai nostri ragazzi. Siamo soprattutto felici che corrisponda all’iter iniziato con le mamme a gennaio. Il superamento della criticità sanitaria è stato, infatti, conseguito con il reperimento di figura medica disponibile ad affiancare la scuola, dopo un primo bando andato a vuoto il 17 febbraio, mentre l’Unione dei Comuni ha assecondato la richiesta dell’Istituzione scolastica all’utilizzo di educatori durante lo svolgimento dell’iniziativa. Giudichiamo molto positivo anche il fatto che questo problema sia stato preso di petto da tutti: questo significa che viviamo in una comunità pronta a mobilitarsi per delle soluzioni e delle deroghe, anche a situazioni complesse come quelle che abbiamo dovuto affrontare in questi giorni – spiega Patrizia Leoni, dirigente - L’Istituto Comprensivo Senigallia Centro - Fagnani, come promesso, e come è nel suo stile anche in fatto di inclusione, ha fatto il suo dovere fino in fondo, e sul tavolo di lavoro ha trovato le giuste sinergie istituzionali".

Nessun accenno a quanto accaduto nei giorni precedenti, una dichiarazione che ha colto di sorpresa anche il legale delle famiglie: "Prendiamo atto della mutata decisione della dirigente scolastica, ma non possiamo dimenticare che è stata preceduta da una diffida alla stessa e all’Urs per conoscenza - spiega l’avvocato Corrado Canafoglia - un caso che ha sollevato anche l’interessamento del Ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara e dei media". Un caso che ha sollevato l’intervento anche di un lettore del Carlino e professore Luciano Fabrianesi: "Qualsiasi uscita dalla scuola è considerate attività didattiche a tutti gli effetti e tutti hanno diritto di partecipare. Se ci sono alunni con handicap, saranno accompagnati preferibilmente dal loro insegnante/i di sostegno. Questo accompagnatore ’in più’ non deve pagare la quota che è a carico della scuola".