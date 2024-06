Studenti in barca a vela raggiungono la Croazia

Cinque giorni in mare aperto, da Marina Dorica fino alla Croazia. Da sabato a mercoledì scorsi, per un’emozionante ed indimenticabile traversata da mare a mare. È quanto hanno vissuto gli studenti del liceo Galilei di Ancona, grazie all’evento nautico promosso dalla scuola di vela ‘La Perla del Conero’ di Falconara assieme alla ‘For Sail’, che invece è basata nel capoluogo dorico. Complessivamente sono partiti in barca a vela settanta ragazzi e cinque insegnanti coordinate dalla professoressa Carla Raffaelli e dalla dirigente scolastica Alessandra Rucci. "Tutte le barche avevano un istruttore di vela che, durante la navigazione notturna e diurna, ha trasmesso ai giovani studenti la passione ed il rispetto per il mare, oltre ad una nuova e reale esperienza di vita – hanno raccontato gli organizzatori dell’associazione di Falconara, La Perla del Conero –. I ragazzi si sono mostrati subito molto coinvolti e al contempo responsabili in quella che è la quotidiana vita di bordo. Dalla cambusa alle manovre, passando per la gestione della cucina e, quella più importante, del timone. Hanno seguito le rotte, dopo aver studiato ed imparato a leggere le carte nautiche, ed hanno persino regolato le vele". E ancora, i promotori della suggestiva iniziativa: "Hanno mostrato piena consapevolezza del loro compito, agendo secondo la responsabilità che è stata loro assegnata, rispettandosi a vicenda e seguendo tutte le norme di sicurezza". Da Falconara, grazie alla sinergia con la realtà ‘La Perla del Conero’, filtrano buone possibilità affinché l’evento venga ripetuto anche con gli studenti dell’Istituto Cambi-Serrani. Non bisogna dimenticare, infatti, che il liceo falconarese è stato il primo della provincia a ricevere l’indirizzo sportivo. Da quanto sta emergendo, ci sarebbero già diverse adesioni per un’ipotetica partenza programmata nel prossimo settembre.

gi. gia.