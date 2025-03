Studenti poveri per un giorno: “Mi sono sentita così sola per l’indifferenza della gente”

Ancona, 3 marzo 2025 – Nei panni dei senzatetto e non solo, per mezza giornata. Sedici studenti del liceo scientifico Galilei ieri mattina hanno vissuto in prima persona quello che immigrati, poveri, ex detenuti appena usciti dal carcere, alcolizzati e donne che hanno subito violenze vivono davvero nella realtà di tutti i giorni.

L’esperienza, iniziata alle 8.30 e terminata alle 15 quando si sono ritrovati nella sede della Caritas, in via Podesti, rientra in un progetto scolastico di crescita voluto dall’istituto e dai ragazzi e dalle ragazze del Comitato Xenia del Galilei. Un comitato fatto di studenti, nato nel 2016 dopo un viaggio a Lampedusa, che hanno scelto di dedicare il proprio tempo libero a promuovere la cultura dell’accoglienza e del rispetto dell’alterità.

In collaborazione con i volontari della Caritas di Ancona e della Tenda di Abramo il comitato di studenti ha organizzato un’esperienza unica e formativa, seguita dai professori Silvia Pascucci, Davide Giacometti, Gladia Messersì, Daniela Castorani ed Elvira Mastrovincenzo.

A coordinare il progetto la preside Alessandra Rucci. Il gruppo, con insegnati presenti a distanza a supervisionare, si è ritrovato in piazza Cavour per un breve briefing dove è stato spiegato agli studenti la missione da portare a termine.

“A ciascuno di loro è stata data una busta con il ruolo che dovevano interpretare – dice Stefano Ancona, referente per la Caritas – ed è stata data una cartina per muoversi. I luoghi di partenza di ciascuno, alcuni erano da soli, i maggiorenni, altri in coppia, i minorenni, erano diversi ma in un raggio vicino al centro. Da lì dovevano raggiungere il centro di ascolto che abbiamo in via Podesti e dove nella vita reale riceviamo persone che hanno bisogno di aiuto per mangiare o per fare un documento”.

I ruoli interpretati dagli studenti, partiti con zaino in spalla, due euro in tasca e un diario di viaggio dove appuntare le sensazioni provate, sono stati diversi. C’era una ragazza afgana che cercava una scuola per imparare l’italiano, un immigrato che doveva fare i documenti, un italiano che dormiva in auto e voleva mangiare, un 18enne appena uscito da una comunità, ragazze vittime di violenza che cercavano dove dormire, ex detenuti appena usciti dal carcere in cerca di lavoro.

“Tutte situazioni che al nostro sportello viviamo quotidianamente – aggiunge Ancona – e che abbiamo gestito come facciamo realmente. I ragazzi sono stati informati su dove potevano andare a mangiare, dove presentarsi per avere un posto letto. A tutti è stata fatta una scheda e un colloquio. Non tutti sono riusciti a svolgere la missione che avevano perché hanno trovato uffici chiusi, come accade. Chi è arrivato tardi ha saltato il pasto”.

Tornando al punto di ritrovo alla Caritas hanno raccontato le difficoltà trovate e le sensazioni provate come “l’indifferenza e il fastidio delle persone” incrociate per la strada. Valentina, che ha vestito i panni di una 32enne vittima di violenza in famiglia, ha detto: “Mi sono sentita molto sola, capisci che la gente ti tiene a distanza. Non guarderò più con superficialità queste persone”.

Matteo, che ha interpretato un clochard, ha osservato: “Sono persone a cui viene tolta l’umanità, ho riconsiderato l’opinione che avevo di loro”. Tommaso ha dovuto prendere contatti con un centro per alcolisti anonimi. “Gli studenti hanno avuto una percezione del tempo diversa – ha spiegato il docente Giacometti – hanno dovuto correre per garantirsi un pasto e trovare un letto e soprattutto hanno capito che senza aiuti è difficile togliersi dalla strada”.