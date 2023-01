Studi scientifici sulla fauna, si parte dal Conero

"Impiegare le potenzialità delle nostre aree protette per dar vita a studi scientifici sulla fauna e sull’ambiente in generale, da mettere poi a servizio della comunità. Questo il senso di un progetto promosso da più soggetti che ringraziamo per l’impegno e la realizzazione". Questo il commento di Paolo Antognoni presidente FIDC Marche e Nazzareno Galassi presidente FIDC provincia di Macerata (Federazione italiana della caccia), Graziano Federici per ACMA Regionale (Associazione cacciatori migratori acquatici) e il consigliere regionale di FdI, Marco Ausili, in merito a quanto si è deciso di realizzare presso il Parco del Conero, insieme alla presidenza del Parco stesso, gli ATC MC2, AN1 e FM, UCIM regionale (Unione cacciatori italiani migratoristi) e Amici di Scolopax. "Si tratta di un progetto, con il coordinamento dell’Università di Milano e di Alessandro Tedeschi e Michele Sorrenti dell’Ufficio Studi e Ricerche di FIDC, per lo sviluppo della ricerca scientifica sull’avifauna che migra nel nostro Paese. Per centrare questo obiettivo sono stati collocati dei trasmettitori satellitari su tre beccacce e sei tordi bottacci. Un’operazione realizzata nel territorio del Parco del Conero. Questo per uno sviluppo delle conoscenze scientifiche utili a una gestione faunistica e ambientale sempre più al passo con i tempi, sostenibile e basata su dati scientifici".