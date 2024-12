Studio internazionale sulle grotte. Alla scoperta della città sotterranea

Le grotte di Camerano sono al centro di uno studio internazionale. Un’importante rivista spagnola di architettura ha recentemente pubblicato un articolo che esplora l’affascinante patrimonio sotterraneo, come parte del lavoro di ricerca di Maria Murillo Romero (architetto e urbanista dell’Università di Siviglia) e Maria Gilda Martino (Università di Alcalà de Henares). Il loro studio approfondisce la città sotterranea cameranese, un esempio straordinario di patrimonio ipogeo che racconta la storia millenaria del territorio nelle Marche. "Le Grotte di Camerano non sono solo un riflesso della storia locale, ma anche il simbolo della memoria collettiva del paesaggio che si è evoluto nel tempo – dice il sindaco Oriano Mercante -. Un lavoro che invita a riflettere sulla stratificazione del nostro territorio, con un approccio che riscopre e valorizza il paesaggio sotterraneo come catalizzatore di identità". Il 26 dicembre, il primo e 6 gennaio saranno teatro del suggestivo presepe vivente. Novità di quest’anno è la collaborazione con il Parco del Conero, con l’iniziativa "Parco Natale 2024": le vie del centro storico saranno allietate dalla musica degli zampognari.