Studio per la ciclabile,. Affido a un’ex assessora

Botta e risposta tra Chantal Bomprezzi, candidata consigliera regionale Pd Marche, e il Comune di Senigallia. Il motivo? La Ciclabile del Cesano di Senigallia: "Dopo anni di attesa, uno studio da 18.722 euro affidato all’ex assessora di Acquaroli", scrive la candidata Bomprezzi. "Dopo l’inaugurazione ’passerella’ del Ponte della ciclovia adriatica tra Mondolfo e Senigallia, dopo più di cinque di attesa, per la pista ciclabile di collegamento del Cesano siamo ormai alla farsa. Tra rinvii e promesse, solo adesso il Comune di Senigallia affida uno studio di fattibilità per capire dove far passare il tracciato. Uno studio che si poteva e doveva realizzare anni fa, magari con le professionalità interne all’ente, e che invece arriva con un ritardo clamoroso, in piena campagna elettorale. La scoperta singolare, però, riguarda la scelta del consulente: l’incarico da 18.722 euro è stato infatti affidato direttamente all’architetta Luisa Isidori, ex assessora all’urbanistica dell’allora sindaco, e oggi presidente di regione, Francesco Acquaroli, a Potenza Picena. Una scelta politicamente curiosa, che si aggiunge a notevoli ritardi e assenza di programmazione.". La risposta non è tardata ad arrivare: "Luisa Isidori è innanzitutto un’architetta, quindi una libera professionista, e non è più assessore da anni – risponde la responsabile dell’area tecnica Manutenzioni, Lavori pubblici e Mobilità del Comune di Senigallia, Dora De Mutiis –. L’architetta Isidori ha presentato, come tutti, il proprio curriculum, dove tra l’altro citava l’incarico amministrativo passato. L’ex assessora ha dalla propria varie esperienze inerenti l’inserimento urbano. E’ un tecnico esterno, la cifra lo consente. Questa è una fase embrionale, a spese del Comune di Senigallia, nessun finanziamento dalla Regione, in cui capire se portare avanti o meno il progetto e, nel caso affermativo, avendo le soluzioni migliori".