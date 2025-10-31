Stufa a fuoco dentro casa. Paura per un anziano: salvo

Accende la stufetta elettrica del bagno per scaldare la stanza prima di farsi una doccia e per poco non rimane soffocato dal fumo. Vittima dell’incidente domestico un 83enne. Ieri mattina l’anziano ha rimesso in funzione una stufetta che utilizza nei periodi invernali e l’ha lasciata accesa qualche minuto prima di spogliarsi in un ambiente più climatizzato ma improvvisamente il piccolo elettrodomestico si è incendiato e ha iniziato a sprigionare molto fumo. La nube si è diffusa per tutto l’appartamento, un’abitazione di via Manzoni, che ha rischiato di prendere fuoco. L’83enne ha provato ad intervenire da solo, inizialmente, cercando di spegnere le fiamme dalla stufetta ma non c’è riuscito e il fumo ha continuato a propagarsi. Vista la difficoltà e il pericolo il residente ha chiamato il 112 che ha inviato sul posto una squadra dei vigili del fuoco. L’allarme è partito attorno alle 10. I pompieri sono arrivati in pochi minuti e hanno raggiunto l’appartamento dove c’era ancora l’anziano all’interno che aveva respirato parecchio fumo. L’uomo non si sentiva molto bene così è stato chiamato il 118 e sul posto è arrivata un’ambulanza della Croce Rossa. Il personale sanitario si è preso cura dell’anziano trasportandolo da casa fino all’ambulanza. Visto che presentava bruciore alle vie respiratorie, per via dell’odore acre a cui è stato esposto, è stato portato in ospedale a Torrette con un codice di media gravità. Non è in pericolo di vita. I vigili del fuoco si sono occupati poi del principio di incendio che si era sviluppato in casa dell’anziano staccando la corrente elettrica e smantellando la stufetta ormai carbonizzata. Il resto delle stanze non hanno subito danni.