"Stupida Show" al Goldoni: si ride con Paola Minaccioni

Un monologo per ridere, ma anche per riflettere su cose e situazioni in cui più o meno tutti si imbattono nella propria vita quotidiana. E’ ‘Stupida Show’ con Paola Minaccioni, che stasera (ore 21.15) sarà sul palco del Teatro Goldoni di Corinaldo con uno spettacolo di stand-up comedy firmato da Gabriele Di Luca e Carrozzeria Orfeo. La popolare attrice accompagna il pubblico "nell’inconfessabile e nell’indicibile, nei nostri piccoli inferni personali per dare voce a tutta quella follia e a quelle frustrazioni che ci abitano, ma non abbiamo mai avuto il coraggio di confessare a nessuno. Il tutto raccontato attraverso lo sguardo di una donna in grado di trasformare le sue ferite personali e i fallimenti in una comicità travolgente". Biglietti al botteghino del teatro (338/6230078) dalle 20 e sui circuiti Vivaticket