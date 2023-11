Stupor Mundi ad Ancona: "Nessuno ci ha informati"

Stupore e anche imbarazzo in aula per il progetto anconetano sullo "Stupor mundi", Federico II nel quale non è stata coinvolta proprio la città natale dell’imperatore.

"Sono state solo interlocuzioni informali casuali – ha detto il sindaco Lorenzo Fiordelmondo – in particolare con il consigliere regionale Carlo Ciccioli (capogruppo di Fdi) nelle quali ho appreso di un evento con la fondazione università Federico II di Napoli in occasione delle celebrazioni per gli 800 anni della stessa".

Il sindaco Fiordelmondo, interpellato sulla questione dal conigliere d’opposizione Giancarlo Catani (Patto per Jesi) che da tempo cerca di realizzare a Jesi un grande evento sulla figura dello stupor mundi a Jesi ed è balzato dalla sedia quando ha letto dal Carlino le novità anconetane, e si è detto sorpreso dalle novità del bando con fondi regionali annunciato dalla neo assessora comunale alla Cultura di Ancona, Anna Maria Bertini "perché non ci sono state interlocuzioni formali che attestino – dice Catani – la nostra chiamata in causa rispetto alla figura di Federico II".