"Stupor mundi", festival ad Ancona: "Evento entro la fine dell’anno"

Il Festival ‘Stupor Mundi Federico II di Svevia’ sbarca ad Ancona. Dopo l’anteprima, seppur parziale, data al Carlino a luglio dalla neo assessora comunale alla cultura, Anna Maria Bertini, ieri la stessa ha confermato il dettaglio: "Entro la fine di novembre pubblicheremo un bando con una manifestazione d’interesse aperta a tutte le associazioni e organizzazioni culturali per affidare la rassegna _ ha detto la Bertini _. L’evento dovrebbe tenersi entro la fine dell’anno, ma abbiamo chiesto una proroga alla Regione per il 2024. Attiveremo una Commissione esterna con due esperti del settore, oltre al nostro dirigente del servizio cultura, e in base alla graduatoria delle offerte affideremo il tutto. Sì, potrebbe anche aggiudicarsi il pacchetto la fondazione jesina che gestisce il museo omologo". In ballo ci sono 80mila euro messi a disposizione dalla Regione per un festival che di fatto non esiste ancora. C’è un altro dubbio: "Non abbiamo ben capito se la manifestazione è collegata al Museo ‘Stupor Mundi’ di Jesi, gestito dalla Fondazione Pieralisi _ si chiede Carlo Pesaresi, consigliere di minoranza _, visto che un festival specifico non esiste. Quando l’assessore dice che pure il museo di Jesi potrebbe in teoria aggiudicarsi l’appalto solleva in me altre perplessità. Non si è capito, inoltre, se l’intero pacchetto ‘Stupor Mundi’ sia in procinto di lasciare Jesi per sbarcare ad Ancona". In pratica come accaduto per PopSophia che ha mollato Pesaro, Capitale della Cultura Italiana 2024, per abbracciare Ancona e il 16 e 17 dicembre presenterà due eventi: altrettante serata dedicate alla musica e ai capolavori di Vasco Rossi e Franco Battiato. Gli 80mila euro di ‘Stupor Mundi’ fanno parte di un tesoretto che la Regione ha voluto donare al capoluogo dorico rinforzando il concetto della ‘filiera istituzionale’. Ci sono 120mila euro come contributo per la valorizzazione della Pinacoteca ‘Podesti’, 25mila euro per gli istituti di storia (che dovrebbero andare all’Istituto di Storia delle Marche, la metà rispetto a quanto richiesto) e 50mila euro per il progetto AnkonCultura