Stupor Mundi, parla Fiordelmondo: "Entriamo nel progetto di Ancona"

"Jesi non deve difendersi dalla sua identità. Stamattina (ieri, ndr) il sindaco di Ancona Daniele Silvetti mi ha detto che terminata la fase relativa al bilancio, ci siederemo con i rispettivi assessore alla cultura per capire come la nostra dimensione cittadina possa integrarsi nel progetto". Così il sindaco Lorenzo Fiordelmondo in aula in merito alla Stupor Mundi scippato da Ancona a Jesi, città natale dell’imperatore sotto la regia della Regione dopo le nuove polemiche e la notizia che il festival anconetano che si svolgerà a maggio consisterà in due convegni. La Regione ha stanziato 80mila euro per Ancona e ancora nulla per Jesi. Il sindaco ieri in consiglio ha parlato di "vicenda gestita male ma che ha risvegliato sentimenti di appartenenza e promozione. Nel frattempo il Comune di Jesi è stato invitato per il 19 dicembre da quello di Monselice per dare spinta alla figura Federico II, assieme alle città di Palermo e Altamura, alla Fondazione Federico II Hohenstaufen. Per portare avanti un percorso dal luogo natio di Federico II, fino a Palermo dov’è morto, toccando le altre aree di rilievo storico".

sa. fe.