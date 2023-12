Stupor Mundi, si fa: la Regione stanzia 50mila euro

di Sara Ferreri

Festival Stupor Mundi, "in atto una ricucitura dal punto di vista istituzionale di un ambiente che vedeva e doveva vedere necessariamente anche la nostra città in quel contesto". Parola del sindaco Lorenzo Fiordelmondo che, in aula, annuncia "lo stanziamento (da parte della Regione, ndr) di una somma pari a 50mila euro, "somma che sarà diretta al nostro Comune". Il primo cittadino ha illustrato l’attività di "interlocuzione continua" con il Comune di Ancona e la Regione, dopo il pasticcio dei fondi regionali deviati da Jesi, città natale dell’imperatore Federico II al capoluogo dorico e evidenziato la sua partecipazione all’illustrazione del festival Stupor mundi oggi ad Ancona con il consigliere regionale Carlo Ciccioli e i soggetti coinvolti. I 50mila euro saranno utilizzati nel 2024 quando ricorreranno 830 anni dalla nascita, in piazza Federico II, dell’imperatore. Un evento che potrebbe collegarsi al festival anconetano che gode di 80mila euro di fondi regionali e che si svolgerà a maggio periodo nel quale tradizionalmente la Fondazione Federico II organizza approfondimenti sull’imperatore nato a Jesi il 26 dicembre del 1194 da Costanza d’Altavilla.

"Voglio fare un ringraziamento particolare – ha aggiunto Fiordelmondo in Consiglio – la fondazione Federico II Hohenstaufen perché insieme a loro martedì scorso abbiamo anche preso parte a una conferenza stampa insieme ai Comuni di Palermo, Altamura e Monselice per una rete federiciana all’interno del nostro Paese. Un cammino importante per dare maggiore spinta e risorse anche a quel tipo di contesto con la nostra città che ha le competenze e gli strumenti, penso al museo multimediale per dare lustro a questo personaggio. Federico II a tutti gli effetti potrà essere come Giacomo Leopardi per Recanati, Raffaello Sanzio per Urbino e Gioachino Rossini per Pesaro. La nostra città deve essere punto di esplicitazione dell’intero Paese e credo anche a livello a livello internazionale". In aula il sindaco ha anche reso noto l’esito della proposta di acquisto da banca Intesa dell’immobile di via Tessitori utilizzato da oltre quarant’anni dalla scuola Garibaldi e da alcune associazioni. "Abbiamo ricevuto riscontro da Banca Intesa per quello che riguardava la procedura aperta per l’aggiudicazione dell’immobile – ha evidenziato –. No sappiamo quante offerte ci siano stati ma ci hanno risposto che l’offerta del Comune è quella che risponde meglio all’avviso che era stato pubblicato (l’offerta era di 350mila euro, ndr)".