’Stupor Mundi’ tra Ancona e Jesi

di Raimondo Montesi

Il 26 dicembre 1194 nasceva a Jesi Federico Ruggero di Hohenstaufen, colui destinato a diventare imperatore del Sacro Romano Impero con il nome di Federico II. Lo conosciamo anche come ‘Stupor Mundi’, ed è questo il titolo scelto per il festival che lo celebrerà ad Ancona (dall’11 al 14 aprile) e a Jesi (11 e 12 maggio).

Ieri mattina l’evento è stato presentato in Regione, in un clima ‘collaborativo’ tra i vari enti coinvolti, dopo le polemiche legate al mancato invito ai rappresentanti dell’amministrazione comunale anconetana. C’era invece l’assessore alla Cultura Annamaria Bertini, insieme al sindaco Daniele Silvetti, che ha parlato di un "trasferimento di saperi che arricchirà entrambe le città", pur riconoscendo che "il Comune di Jesi ha il know-how su Federico II. Ci auguriamo una collaborazione fattiva che si estenda anche ad altri progetti. Ad Ancona il festival dovrebbe essere alla Mole, con quattro giorni di interventi di studiosi e di spettacoli serali". Il sindaco di Jesi Lorenzo Fiordelmondo ricorda che Federico II "per Jesi rappresenta un dato culturale identitario. Noi vorremmo che fosse quello che Leopardi è per Recanati, Raffaello per Urbino, Rossini per Pesaro. La nostra presenza è qualificata e qualificante. Questo festival vede collaborare vari enti e istituzioni, perché è necessario costruire delle reti tra Comuni e Regione". Lo sa bene il consigliere regionale Carlo Ciccioli, che ha raccontato l’iter della legge per le celebrazioni dell’imperatore (80mila euro stanziati per Ancona, 50mila per Jesi).

"Tutto nasce dalla mia amicizia con il ministro della cultura Sangiuliano – spiega Ciccioli –, che mi ha ricordato gli 800 anni dell’Università Federico II di Napoli, che lui fondò a 30 anni. Come non celebrare un tale personaggio nella sua città natale? Lo abbiamo fatto mettendoci insieme, con un atteggiamento di inclusione". Ciccioli cita la Fondazione e il Museo intitolati a Federico II, e punta alla Germania, patria dei genitori Costanza d’Altavilla ed Enrico VI: "Vorrei coinvolgere la Turingia. Spero che venga una delegazione tedesca". Di sicuro sarà coinvolto il sud dell’Italia, dove lo Stupor Mundi ha lasciato un’eredità straordinaria: Sicilia, Campania e Puglia, soprattutto. Non sorprende che fossero in tanti, ieri (in presenza e in collegamento video), alla conferenza stampa di presentazione del festival, inserito nelle celebrazioni degli 800 anni dell’Università di Napoli Federico II.

Fra gli altri, il rettore Matteo Lorito, Valentina Della Corte, coordinatrice delle celebrazioni, gli illustri medievalisti Umberto Longo (Istituto storico italiano per il Medioevo ISIME) e Francesco Panarelli (Società italiana per la Storia Medievale SISMED), Agostino Paravicini Bagliani (Società Internazionale per lo Studio del Medioevo Latino SISMEL), e Fulvio Delle Donne, uno dei maggiori esperti federiciani, curatore del Festival Stupor Mundi. Tra gli intervenuti, anche Gianni Sulpizi, presidente della Sulvic, l’associazione culturale che curerà la parte organizzativa degli eventi, Lucia Basili, direttrice del Museo Federico II ‘Stupor Mundi’, William Graziosi e il rettore dell’Università Politecnica delle Marche Gian Luca Gregori, che ha lodato il ‘gemellaggio’ fra l’ateneo napoletano e quello dorico, tra Campania e Marche.