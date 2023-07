Stupro a Fabriano (Ancona): indagati due ragazzi

FABRIANO (Ancona)

Stupro di Perugia, ci sono i primi due indagati: sono un 20enne italiano e un 23enne egiziano, accusati di violenza sessuale aggravata e violenza sessuale di gruppo in concorso. La procura umbra ha aperto un fascicolo su quanto accaduto a Ponte San Giovanni la notte tra il 18 e il 19 luglio a due ragazze di Fabriano, una 20enne, che sarebbe stata violentata in un giardino, e una 24enne, sua amica, che ha assistito ai fatti. I due accusati per ora sono indagati a piede libero. Il procuratore aggiunto titolare del fascicolo, Giuseppe Petrazzini, ha disposto un accertamento irripetibile sulla ragazza di 20 anni, la vittima diretta della violenza. Ieri mattina, è stato affidato l’incarico a due consulenti tecnici di parte, un medico legale e un ginecologo, che dovranno visitare la giovane. I due professionisti si sono presi 60 giorni per la relazione. L’accertamento inizierà venerdì. Il procuratore aggiunto ha anche chiesto di analizzare gli indumenti che la giovane indossava quella notte, si cercano tracce di dna. I due ragazzi indagati hanno nominato ciascuno un difensore per essere assistiti nell’accertamento. Il 20enne ha l’avvocato Massimo Brazzi, il 23enne è difeso dall’avvocato Gianni Dionigi. Per il 20enne la difesa ha incaricato un medico legale, Luca Tomassini di Terni, di seguire l’accertamento chiesto dalla procura. Nessun consulente è stato indicato dal legale che tutela la vittima, l’avvocato Ruggero Benvenuto, perché confida nel buon operato della procura. La sua assistita è ancora sotto choc e ha lasciato anche il lavoro. È seguita da uno psicologo. Il giardino della piscina dove le due ragazze fabrianesi sono finite, dopo avere partecipato a una festa, non era aperto al pubblico.

Marina Verdenelli