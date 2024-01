Stupro: due fratelli, un colpevole. Il profilo di "Cicca 1" compatibile con le tracce rilevate sulla vittima

Ancona, 19 gennaio 2024 – Due fratelli di origine maghrebina, due caffè e una sigaretta. Due profili genetici simili (cromosoma Y patrimonio comune del figli maschi dello stesso padre), ma mai uguali.

Come hanno fatto gli investigatori della squadra mobile di Perugia a incastrare il presunto colpevole dello stupro di una diciannovenne fabrianese avvenuto la notte del 19 luglio scorso in una villa poco fuori Perugia?

Le indagini sui profili genetici hanno permesso alla polizia di arrivare a dama, arrestando un 25enne nativo di Norcia, ma residente a Perugia. E’ proprio uno dei due fratelli che la mattina del 30 novembre 2023, nel bel mezzo delle indagini partite a luglio dello scorso anno dopo la denuncia della 19enne di Fabriano stuprata in una struttura a bordo piscina dopo aver partecipato a una sagra di paese, sono stati convocati negli uffici della questura del capoluogo umbro. Entrambi indagati per un altro episodio: avrebbero aggredito un nordafricano spaccandogli una sedia di metallo in testa. I due, chiamati a rispondere di quel fatto, non hanno sospettato nulla. Ma erano stati individuati come facenti parte del gruppo che avrebbe agito quella notte di luglio dello scorso anno: le testimonianze raccolte, le immagini delle telecamere erano già elementi importanti in mano agli inquirenti.

Ai due fratelli la polizia ha offerto un caffé. Uno dei due oltre a bere, ha anche fumato una sigaretta. Anche un poliziotto ha fumato. Cestini della spazzatura appositamente predisposti con sacchetti puliti e nuovi, posacenere intonsi. Bevuto il caffè e spente le sigarette, tutto è stato adeguatamente repertato. "Cicca 1", quella di uno degli indagati, "Cicca 2" quella del poliziotto per non destare loro sospetti. "Caffé 1" e "Caffé 2" quello dei due maghrebini. L’esito degli accertamenti su questi reperti è stato comparato con il profilo genetico maschile estratto dai tamponi fatti sulla vittima dello stupro e negli slip della giovane.

Le analisi di laboratorio hanno evidenziato un unico profilo sovrapponibile a quello di "Cicca 1", ma anche a quello del fratello. Ma dall’analisi delle tracce miste, è stato possibile escludere un profilo a discapito dell’altro. Quello del fratello del giovane arrestato, infatti, coincideva solo parzialmente con quello di cui erano state trovate tracce nei tamponi fatti sulla ragazza, per il resto era divergente. Gli esami di laboratorio hanno corroborato le indagini della polizia che aveva già assunto informazioni circa la presunta colpevolezza del 25enne.

La ragazza stuprata quella notte era completamente in preda all’alcol: aveva un tasso molto elevato e non sarebbe mai stata in grado secondo il Gip del tribunale di Perugia Elisabetta Massini "di dare alcun consapevole consenso all’atto né ai palpeggiamenti cui era stata sottoposta ad opera di altri giovani, avvenuti anche quando la giovane era priva di coscienza ed in stato soporoso".

Quindi, prove scientifiche, indizi pesanti di colpevolezza, testimonianza chiave dell’amica della vittima dello stupro, esclusione degli altri appartenenti al branco dalla comparazione dei profili genetici rilevati sui tamponi alla ragazza e i suoi indumenti, anche intimi. Un quadro che ha convinto il Gip ad applicare la misura cautelare nei confronti del maghrebino, ora ai domiciliari con il braccialetto elettronico. E a togliere i veli su una notte di follìa.