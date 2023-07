Stupro, gli indagati negano: "Mai toccata"

di Marina Verdenelli

Uno nega di averla anche solo toccata, l’altro afferma di non esserci nemmeno stato nella piscina dove una 20enne fabrianese sarebbe stata violentata. Si difendono così i due indagati a piede libero, di 20 e 23 anni, per lo stupro di Perugia, quello avvenuto nella notte tra il 18 e il 19 luglio scorso, in località Ponte San Giovanni. La procura umbra contestata loro la violenza sessuale continuata e la violenza sessuale di gruppo, in concorso. Avrebbero approfittato della giovane fabrianese, stordita da un abuso di alcol, mentre era con una sua amica di 24 anni (quest’ultima avrebbe subito solo dei palpeggiamenti). Il più giovane, italiano, l’avrebbe tenuta ferma mentre il 23enne, di origine egiziana, avrebbe abusato di lei. Questo il ricordo della vittima che proprio durante l’atto sessuale si sarebbe risvegliata trovando sopra di sé il ragazzo straniero e l’altro che la teneva ferma. Entrambi gli indagati però respingono le accuse. Il 20enne, difeso dall’avvocato Massimo Brazzi, non si sarebbe trovato nel posto dove è avvenuto lo stupro che è stato denunciato. "Nemmeno c’ero" avrebbe detto. Il 23enne, difeso dall’avvocato Gianni Dionigi, avrebbe ammesso solo un abbraccio. "E’ stata lei che ha abbracciato me". Poi se ne sarebbe tornato a casa, a Bastia, dove fa il barbiere. Ma la vittima li avrebbe indicati alla polizia, il 23enne proprio attraverso un nickname. Quella notte le due amiche avrebbero dovuto attendere qualche ora a Perugia prima di riprendere il treno per tornare a casa, a Fabriano. Dopo essere state ad una festa di compleanno, con un gruppo di ragazzi conosciuti in parte sui social, volevano riposarsi un po’ e così uno del gruppo avrebbe indicato la piscina comunale di Ponte San Giovanni, che dista a 300 metri dalla stazione, per dormire sui lettini. L’impianto pubblico a quell’ora era chiuso e le ragazze con il resto del gruppo sarebbero entrate lo stesso. Sembra che qualcuno sapeva come introdursi all’interno della proprietà. Sul prato sarebbe avvenuto lo stupro, forse non ad opera di un solo ragazzo. Ieri la procura di Perugia ha affidato altre due consulenze di parte, una sui cellulari degli indagati, al perito informatico Andrea Tomassini, che la inizierà il 2 agosto per terminarla il 30 settembre e una ad una genetista, la dottoressa Eugenia Carnevali, per l’analisi dei tamponi e dei reperti sulla vittima e la comparazione del dna. L’accertamento inizierà il 21 agosto e la consegna è per il 30 settembre. L’avvocato della parte offesa, il legale Ruggero Benvenuto, non ha indicato consulenti di parte confidando in quelli del procuratore aggiunto Giuseppe Petrazzini.