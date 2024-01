Stupro, l’arrestato si difende:: "Sesso consenziente, ma alla sagra"

"Abbiamo avuto un rapporto ma è stato consenziente. Non alla piscina, ma prima, alla festa di Ponte Pattoli. Io a Ponte San Giovanni non ci sono andato, ero tornato a casa dalla mia fidanzata". Questo il racconto che il giovane accusato dello stupro di gruppo della giovane di Fabriano avrebbe fornito al Gip Elisabetta Massini ieri mattina in carcere, in sede di interrogatorio di garanzia. Il 24enne ha quindi deciso di rispondere alle domande assistito dagli avvocati Andrea Ulivucci e Vincenzo Bochicchio e di fornire una versione del tutto opposta a quella della ragazza e alla ricostruzione degli inquirenti che mercoledì hanno eseguito nei suoi confronti l’ordinanza di custodia cautelare. In queste ore è atteso il provvedimento con cui il giudice dovrà confermare o rivedere la misura coercitiva. Il 25enne, italiano nato a Norcia con origini marocchine, è in carcere con l’accusa di aver violentato la giovane approfittando del suo stato di semicoscienza. Sarebbe stato insieme ad altre due persone, un maggiorenne e un minorenne che erano già indagati e nei cui confronti potrebbe presto proseguire l’attività della Procura di Perugia guidata da Raffaele Cantone. A pesare sul principale indagato è stato il confronto del dna, possibile perché i carabinieri lo avevano convocato in caserma per un altro procedimento e lui aveva bevuto e fumato una sigaretta. Ora è chiaro che lo scontro tra le due versioni spiegherebbe nella tesi difensiva anche la presenza delle tracce biologiche. Appena poche ore fa la giovane si era detta "sollevata" per la notizia dell’arresto "ho provato un senso di giustizia – le parole della ragazza - perché la persona che mi ha provocato tutto questo dolore è stata individuata e fermata senza la possibilità di far male ad altre ragazze. Ringrazio le forze dell’ordine per l’impegno che hanno messo e stanno mettendo sulla mia vicenda anche perché mi stanno supportando molto anche moralmente". La ragazza ha già detto "tutto quello che ho potuto ricordare" di quella notte e la sua versione racconta lo stupro subìto in condizione di vulnerabilità dovuta all’assunzione di alcol, "quando ho ripreso conoscenza - aveva raccontato nelle ore seguenti la denuncia - ero sdraiata a terra, un ragazzo era steso vicino a me e mi teneva ferma per le spalle e l’altro era sopra di me e mi violentava". L’avvocato della ragazza, Ruggero Benvenuto: "Confidiamo che la verità verrà fuori in sede di giudizio". Secondo la sua assistita non è vero che il rapporto era consenziente.