Stupro a Perugia: indagini. Ecco chi sono i due indagati per la violenza sulla ventenne di Fabriano

Ancona, 26 luglio 2023 – Ci sono due indagati per il presunto stupro avvenuto a Perugia, la notte tra il 18 e il 19 luglio scorso, che ha coinvolto due ragazze di Fabriano, una 20enne e una 24enne. La procura umbra ha aperto un fascicolo a carico di un 20enne italiano e di un 23enne di origine egiziana, entrambi residenti a Perugia. Sono accusati di violenza sessuale aggravata e violenza sessuale di gruppo in concorso.

I due ragazzi sono indagati a piede libero.

L’informativa è arrivata loro perché il procuratore aggiunto titolare dell’indagine, Giuseppe Petrazzini, ha disposto un accertamento irripetibile sulla ragazza di 20 anni, la vittima diretta della violenza sessuale.

La Procura ha incaricato due consulenti tecnici di parte, un medico legale e un ginecologo, che dovranno visitare la giovane fabrianese e accertare la violenza che ha denunciato alla polizia perugina poco dopo i fatti. L’affidamento dell’incarico c’è stato ieri mattina.

Il medico legale incaricato è Laura Panata mentre il ginecologo Giovanni Pomili. I due professionisti si sono presi 60 giorni di tempo per stilare una relazione medica.

Il procuratore aggiunto ha chiesto di analizzare anche gli indumenti che la giovane indossava quella notte, si cercano tracce di dna.

Le operazioni peritali inizieranno il 28 luglio, con le prime visite sulla 20enne che ha già un referto del pronto soccorso dell’ospedale di Perugia. Lì era stata portata dopo aver chiamato la polizia e i medici avrebbero trovato riscontri di un rapporto violento. I due ragazzi indagati hanno nominato ciascuno un proprio difensore per essere assistiti all’accertamento. Quello di 20 anni ha nominato l’avvocato Massimo Brazzi mentre il 23enne è difeso dall’avvocato Gianni Dionigi.

Per il 20enne la difesa ha incaricato un proprio medico legale per seguire l’accertamento irripetibile chiesto dalla procura, è il medico legale Luca Tomassini di Terni.

Nessun consulente di parte è stato indicato dal legale che tutela la vittima, l’avvocato Ruggero Benvenuto, perché ha fiducia e confida nel buon operato della procura.

La 20enne sta affrontando un percorso psicologico per superare il trauma subito. Ha dovuto lasciare il lavoro, perché svolgeva mansioni al pubblico, e in questo momento non è in grado di esporsi ad altre persone. Su quella notte emergono ulteriori dettagli.

Il giardino della piscina dove le due ragazze fabrianesi sono finite, a Ponte San giovanni, dopo aver partecipato ad una festa, non era aperto al pubblico. Il numero degli indagati potrebbe presto salire perché sono in corso accertamenti anche su altri giovani indicati dalle ragazze, avevano parlato di almeno otto persone, e presenti con loro quella sera.

I due per ora sotto accusa sarebbero quelli che hanno avuto materialmente un atteggiamento più incisivo nello stupro denunciato e relativo solo alla 20enne.

Uno sarebbe stato quello che la teneva e l’altro quello che la ragazza ha visto sopra di lei dopo essersi risvegliata sul prato, con la voce dell’amica che gridava il suo nome.

Le due ragazze erano partite da Fabriano in treno, alle 18, per raggiungere Perugia e andare ad una festa pubblicizzata tramite una chat di whatsapp. In stazione le aveva aspettate un amico poi sono salite con lui in un’auto dove c’erano altri ragazzi conosciuti su Instagram, con dei nickname.

Sarebbero arrivate alla festa, una sagra, e poi si sono trasferite nella piscina con giardino. Nessuna traccia di droga dello stupro è stata trovata nel sangue della 20enne che però avrebbe perso i sensi dopo alcune bevute.