Stuprò ragazza in una disco tedesca. Fuggitivo catturato a Collemarino

Lo cercavano in tutta Europa per uno stupro che avrebbe commesso in una discoteca tedesca, un paio di mesi fa. Vittima una giovane ragazza che avrebbe abbordato nel locale, ad Hannover, in Germania. Il presunto violentatore è stato trovato a Collemarino, dalla Squadra mobile della questura di Ancona. E’ un 30enne del Ghana e su di lui c’era un mandato di arresto europeo. I poliziotti, guidati dal capo della Mobile Carlo Pinto (nella foto), avevano avuto un indirizzo dai colleghi della polizia tedesca, dove il ricercato poteva farsi vivo perché ad Ancona era già stato in passato e aveva dei conoscenti. Gli agenti dorici hanno iniziato gli appostamenti in prossimità della palazzina e in più occasioni hanno provato a vedere se si faceva vivo nella casa indicata e con le persone da lui conosciute. Al quarto tentativo lo hanno trovato, ospite di un conoscente. Non è chiaro da quanti giorni fosse ad Ancona.

Il blitz risale a mercoledì. In azione è entrata la sezione contrasto ai reati di criminalità straniera che ha dato esecuzione al mandato di arresto. Il 30enne è accusato di violenza sessuale commessa lo scorso aprile ad Hannover. Lì avrebbe conosciuto una ragazza del posto, avrebbero passato la serata insieme e lui l’avrebbe fatta bere e forse offerto anche della droga al punto di confonderla per poi approfittare del suo stato di minorata difesa per avere un rapporto sessuale con lei, contro la sua volontà. Solo dopo l’abuso la vittima ha sporto denuncia e la polizia tedesca ha avviato una indagine che ha portato dritta al ghanese. Dopo l’arresto ad Ancona il 30enne è stato portato in carcere a Forlì dove c’è una sezione "sex offender" per chi commette reati sessuali. Il provvedimento di cattura è stato consegnato alla Squadra mobile dal servizio di Cooperazione Internazionale della Polizia di Stato in seno alla Direzione Centrale della Polizia Criminale che ha sede a Roma.

ma. ver.