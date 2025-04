Su 16mila pazienti il 45% è in sovrappeso, il 17% è obeso

Il 19 aprile si celebra la Giornata Mondiale del Fegato il cui obiettivo è curare il proprio stile di vita, attraverso una alimentazione sana e una costante attività fisica. Uno studio portato a termine in collaborazione tra ospedale di Torrette e medici di base rivela che ad Ancona città la situazione per quanto concerne proprio gli stili di vita non è certo ottimale: su oltre 16mila pazienti di età compresa tra 18 e 79 anni e senza distinzione di sesso, il 45% del totale è in sovrappeso e il 17% addirittura obeso, mentre uno su cinque presenta un sospetto di malattia al fegato. Le patologie epatiche interessano 1,5 miliardi di persone e sono la terza causa di morte al mondo, ma il dato globale forse più indicativo è un altro: "Il 90% dei casi _ spiega il Prof. Gianluca Svegliati Baroni, Responsabile dell’Unità Operativa del Danno Epatico e dei Trapianti dell’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche _ potrebbe essere curato e risolto mantenendo uno stile di vita adeguato. Come fare? Semplice, apportando dei cambiamenti alle nostre abitudini, ad esempio riducendo del 10% il peso corporeo personale, mettendo al centro la dieta mediterranea, senza dimenticare l’attività fisica, aerobica e anaerobica, magari in alternanza. Gli effetti sul metabolismo sarebbero subito evidenti". Stiamo parlando di un organo vitale e molto delicato, tra i cui compiti c’è soprattutto quello di coordinare e regolare il nostro metabolismo: "Dopo un congresso nell’ottobre scorso, il Prof. Svegliati Baroni mi ha suggerito una raccolta di dati legata alla medicina del territorio _ spiega il dottor Emanuele Fiorini, Medico di Medicina Generale di Ancona e referente dello studio _ per evidenziare la cronicità delle patologie correlate al fegato e per gestire le cartelle cliniche dei pazienti curati. Assieme a dodici colleghi medici di base abbiamo estratto i dati. Dei 16.113 report, 4.496 hanno riportato hanno evidenziato condizioni di sovrappeso e addirittura obesità (rispettivamente 2.030 sovrappeso e 761 obesi), ma oltre ai numeri già riportati ce ne sono altri molto indicativi: il 7,4% dei pazienti era diabetico, mentre addirittura il 24% mostrava problemi di ipertensione". Una delle patologie correlate più frequenti (colpisce più del 30% della popolazione, spesso in maniera asintomatica) è la steatosi epatica o ‘fegato grosso’, ossia un accumulo anomalo di grasso nel fegato: "Basterebbe un banale esame del sangue per controllare se il metabolismo è stato alterato" aggiunge Svegliati Baroni.