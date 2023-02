"Su di noi un giudizio troppo affrettato"

"Troppo affrettato il giudizio del sindaco sulla coalizione delle liste civiche di Marco Baldassini e il Polo dei Riformisti per Falconara: la nostra non è un’alleanza strumentale limitata alla prossima scadenza elettorale, ma è una scelta nata e cresciuta sulla condivisione di molte scelte amministrative e sul contrasto alle tante proposte sbagliate della sua Giunta". Così replicano dal quartiere generale del candidato sindaco Marco Baldassini, assicurando al primo cittadino Stefania Signorini e alla maggioranza che la coalizione formata dalle civiche Ancora Falconara, Vola Falconara e Terzo Polo è in salute e coesa: "Stia serena insieme alle sue liste di supporto, che l’alleanza durerà anche dopo le elezioni e non basta un’astensione (quella di Franco Federici, consigliere Italia Viva sulla revoca dei servizi cimiteriali al gestore Marche Multiservizi, proposta proprio da Baldassini, ndr), rispetto ad un banale voto procedurale di rinvio o meno di una vecchia mozione, a metterla in discussione – aggiungono –. Sarebbe ora, invece, che come sindaco si togliesse la maschera per presentarsi sotto la sua vera veste politica. La deve smettere di ingannare i cittadini con le solite liste civiche e deve avere il coraggio di presentarsi come coalizione di destra, senza alcun residuo di centro, in quanto annovera tra le sue file l’ex sindaco Brandoni, ora promosso assessore in Regione sotto il simbolo di Fratelli d’Italia, il suo vicesindaco e molti suoi consiglieri provengono dalla destra storica e lei stessa è stata in prima fila a settembre in piazza Roma ad Ancona per applaudire Giorgia Meloni. È solo questione di chiarezza e trasparenza". I riformisti, menzionando una "serie di errori commessi e promesse non mantenute durante il suo mandato", sostengono che è sufficiente per giustificare un cambio al governo della città in primavera.