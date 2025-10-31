Su il sipario sul nuovo parcheggio e l’area verde di via Galilei

Taglio del nastro, ieri mattina, per la nuova area di sosta di via Galilei, richiesta con una petizione sottoscritta da 800 persone, tra residenti e pazienti degli studi medici presenti lungo la strada.

La realizzazione del parcheggio ha permesso anche di recuperare l’area verde sottostante, per renderla fruibile in particolare dai bambini, come indicato dal Comune alla proprietà degli ambulatori, che ha finanziato l’opera. All’inaugurazione presenti il sindaco Stefania Signorini, gli assessori Elisa Penna e Romolo Cipolletti, il consigliere Clemente Rossi, nonché il dottor Francesco Mannucci della vicina farmacia (finanziatore dei lavori). Sono stati invitati anche i bambini di una quarta della scuola Leopardi, primi fruitori dell’area giochi. Lo spazio destinato alla sosta è stato ricavato nell’area verde a gradoni che si sviluppa tra le vie Galilei e Mameli, e i lavori hanno permesso di preservare gli alberi presenti. Sono stati ricavati 13 stalli, di cui uno riservato alle persone con disabilità e uno alle donne in gravidanza o ai genitori di bambini fino a due anni. I parcheggi occupano una superficie di 445 metri quadri nel primo livello, più vicino a via Galilei, dove oltre agli ambulatori medici e alla farmacia sono presenti l’ingresso al Centro Bignamini, la Casa albergo Gerundini, la sede dell’Avis e numerosi condomini.

L’area giochi si sviluppa nel livello sottostante, dove sono state installate un’altalena e due panchine. I lavori hanno avuto un costo complessivo di oltre 90mila euro, e hanno permesso di consolidare anche le mura perimetrali dei due gradoni, che restano nel patrimonio comunale. L’estate scorsa, sul nuovo parcheggio si era tenuta un’assemblea tra amministrazione e residenti di via Galilei. "Questo intervento rappresenta un esempio concreto di come la collaborazione tra pubblico e privato possa portare benefici a città e cittadini", ha evidenziato il sindaco Signorini.