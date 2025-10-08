L'emergenza sottovalutata

Matteo Naccari
L'emergenza sottovalutata
Ancona
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Scontri manifestazione BolognaOmicidio CastelfrancoFrancesca AlbaneseMigliori aziende Ottobrata 2025Giornate Fai autunno
Acquista il giornale
CronacaSu Rai Uno il mare bagna Jesi. Mre perplesso dalla fiction ’Balene’
8 ott 2025
SARA FERRERI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ancona
  3. Cronaca
  4. Su Rai Uno il mare bagna Jesi. Mre perplesso dalla fiction ’Balene’

Su Rai Uno il mare bagna Jesi. Mre perplesso dalla fiction ’Balene’

Nello sceneggiato si notano. Veronica Pivetti e il collega. Giorgio Tirabassi brindare . su un terrazzo sull’Adriatico.

Nello sceneggiato si notano. Veronica Pivetti e il collega. Giorgio Tirabassi brindare . su un terrazzo sull’Adriatico.

Nello sceneggiato si notano. Veronica Pivetti e il collega. Giorgio Tirabassi brindare . su un terrazzo sull’Adriatico.

Per approfondire:

Dice la tradizione che Federico II abbia chiesto ai cittadini di Jesi, da lui definita sua Betlemme, se volevano essere premiati con il titolo di Città Regia o se invece preferivano uno sbocco sul mare. Gli jesini scelsero il titolo di Città Regia, ma a guardare la seconda puntata della fiction ’Balene’, sembra che la scelta sia stata opposta". Usano l’ironia i repubblicani (Mre) per attaccare la loro ex maggioranza: Il riferimento è alla fiction di Rai Uno, ’Balene’, girata tra lo scorso e quest’anno tra Ancona e Jesi. "Nella terza puntata di Balene – rimarcano da Mre – Evelina (Veronica Pivetti) entra nel Palazzo della Signoria con il suo amico Riccardo (Giorgio Tirabassi), e brindano con vista porto. Naturalmente quello di Ancona. All’interno del Palazzo della Signoria è situata l’Accademia d’arte di Ancona, come è scritto in bella vista davanti al portone. Forse nella altre puntate assisteremo ad altre delizie simili? È vero che all’arte non si chiede la veridicità, ma poiché queste fiction hanno il compito di promuovere il turismo, può darsi che l’estate prossima vedremo alcuni turisti aggirarsi in via Pergolesi in costume da bagno, cercando il mare. Immagino che lo scenografo, non vedendo simboli della Città Regia, ma al massimo una tovaglia rossa a righe bianche a rappresentare l’identità cittadina, abbia pensato che all’epoca avessimo scelto il mare. In questo caso, tutto torna".

A Jesi i luoghi riconoscibili sono il palazzo della Signoria e un bar del centro, ma la città non è stata espressamente citata.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Turismo