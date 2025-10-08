Su Rai Uno il mare bagna Jesi. Mre perplesso dalla fiction ’Balene’

Dice la tradizione che Federico II abbia chiesto ai cittadini di Jesi, da lui definita sua Betlemme, se volevano essere premiati con il titolo di Città Regia o se invece preferivano uno sbocco sul mare. Gli jesini scelsero il titolo di Città Regia, ma a guardare la seconda puntata della fiction ’Balene’, sembra che la scelta sia stata opposta". Usano l’ironia i repubblicani (Mre) per attaccare la loro ex maggioranza: Il riferimento è alla fiction di Rai Uno, ’Balene’, girata tra lo scorso e quest’anno tra Ancona e Jesi. "Nella terza puntata di Balene – rimarcano da Mre – Evelina (Veronica Pivetti) entra nel Palazzo della Signoria con il suo amico Riccardo (Giorgio Tirabassi), e brindano con vista porto. Naturalmente quello di Ancona. All’interno del Palazzo della Signoria è situata l’Accademia d’arte di Ancona, come è scritto in bella vista davanti al portone. Forse nella altre puntate assisteremo ad altre delizie simili? È vero che all’arte non si chiede la veridicità, ma poiché queste fiction hanno il compito di promuovere il turismo, può darsi che l’estate prossima vedremo alcuni turisti aggirarsi in via Pergolesi in costume da bagno, cercando il mare. Immagino che lo scenografo, non vedendo simboli della Città Regia, ma al massimo una tovaglia rossa a righe bianche a rappresentare l’identità cittadina, abbia pensato che all’epoca avessimo scelto il mare. In questo caso, tutto torna".

A Jesi i luoghi riconoscibili sono il palazzo della Signoria e un bar del centro, ma la città non è stata espressamente citata.