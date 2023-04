"Suap, uffici trasferiti Dal sindaco solo silenzi"

Mancata trasparenza, l’accusa all’Amministrazione arriva dal consigliere di Amo Senigallia Gennaro Campanile: "Per una attività che entra ce ne sarà probabilmente una che uscirà e sembra che sia proprio il Suap, gli uffici delle attività economiche e commerciali, che coinvolge oltre 3mila aziende del territorio e altrettanti operatori e che interessa non solo Senigallia ma anche alcuni comuni dell’entroterra – spiega Campanile -. Sull’argomento non si sa nulla ma questo non è un indizio dal momento che l’Amministrazione Olivetti non fa partecipe la cittadinanza di quello che progetta. Si parla del trasferimento nel palazzo dell’ex-tribunale (dove hanno sede gli uffici del turismo, scuola, sport, servizi sociali e Giudice di Pace) ma potrebbe anche essere il trasferimento in uno dei paesi limitrofi come è accaduto per i Servizi Sociali andati a Trecastelli". Dopo altri consiglieri di opposizione anche Campanile torna sulle delibere in cui il sindaco era assente: "Olivetti non ha presieduto la Giunta in occasione di delibere riguardanti i complessi immobiliari (es. delle ex-colonie Enel). Se si fosse trattato di evitare un conflitto di interesse professionale o semplicemente di una questione di opportunità sarebbe un atto dovuto ma può un Comune accettare che il primo cittadino non si assuma alcuna responsabilità su questioni importanti?".