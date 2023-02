Sub stroncato da un malore "Nessuna decompressione"

Sub morto, esclusi problemi di decompressione. Vittorio Diamanti, 62 anni, dipendente della Carmar Sub, società leader nel settore dei lavori subacquei e marittimi in ambito portuale, deceduto lunedì mattina a bordo di una chiatta mentre i colleghi lo stavano riportando in banchina perché colto da un malore, sarebbe rimasto a pelo dell’acqua per svolgere il suo lavoro da palombaro. Non era in immersione quando ha accusato il malore, non era sceso in profondità e si trovava massimo ad un metro. Questo ha fatto escludere che la morte possa essere avvenuta per un problema di decompressione.

La Procura, con il pm Rosario Lioniello, non ha richiesto nessuna autopsia e ieri mattina ha liberato la salma dando il nulla osta per i funerali. Nemmeno i familiari, fino a ieri, avevano fatto richiesta di un esame approfondito sulla salma per definire le cause della morte. Lunedì mattina Diamanti era uscito in mare per effettuare de lavori di manutenzione, come tante altre volte. Dopo il malore i colleghi hanno cercato di rianimarlo, mentre il pontone cercava di raggiungere più in fretta possibile la banchina 4 del porto dove c’erano il 118 con l’automedica e una ambulanza della Croce Rossa pronti a prestare i soccorsi. Il mezzo di lavoro ha impiegato meno di venti minuti per arrivare in porto ma anche le manovre del personale sanitario non sono servite per farlo riprendere e hanno dovuto constatare la morte.

Diamanti lavorava da oltre 20 anni per la Carmar e a giugno sarebbe andato in pensione. Era originario di Porto Sant’Elpidio e conosciuto anche a Civitanova Marche dove per molti anni è stato volontario alla Croce Verde. Lascia due figlie, una caposquadra e volontaria anche lei in Croce Verde. La salma, dopo la constatazione della morte, è stata portata all’obitorio dell’ospedale di Torrette. Il 62enne, un sub esperto, è stato stroncato da una crisi cardiaca.

ma. ver.