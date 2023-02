Ancona, il sub Vittorio Diamanti muore sulla chiatta in mare davanti agli occhi dei colleghi

Nel riquadro, Vittorio Diamanti. Aveva 62 anni

Ancona, 14 febbraio 2023 – Sub della Carmar accusa una crisi respiratoria mentre è a bordo dell’imbarcazione che sta rientrando in porto e muore dopo ripetuti tentativi rianimatori da parte dei colleghi prima e del personale di soccorso del 118 e della Croce Rossa poi. Un’altra tragedia nel mondo del lavoro all’interno dello scalo dorico. Vittima stavolta un sub di 62 anni di Porto Sant’Elpidio, Vittorio Diamanti, dipendente della nota azienda anconetana nata proprio 40 anni fa. L’uomo, padre di due figlie, lavorava come palombaro nello scalo dorico dal 1999 e sarebbe andato in pensione a giugno. In passato era stato anche volontario della Croce Verde di Civitanova. Un personaggio, benvoluto da tutti. Appassionato di moto, un amante della vita.

Per quanto è stato possibile ricostruire, il 62enne ieri mattina non aveva effettuato alcuna immersione e dunque, se così fosse confermato, la crisi cardiaco-respiratoria sarebbe avvenuta in forma del tutto naturale. Diverso sarebbe stato in caso di immersione e di uno scompenso successivo. Saranno i rilievi della guardia costiera a confermare eventualmente questo aspetto.

La cosa certa, purtroppo, è che Vittorio non ce l’ha fatta nonostante le prime manovre rianimatorie effettuate a bordo dell’imbarcazione della Carmar che stava rientrando in porto. A terra, nel frattempo, alla banchina 4 del molo Rizzo, luogo di approdo fisso della Carmar, erano giunti i sanitari del 118 e della Croce Rossa che hanno subito avviato il resto delle manovre. Purtroppo il cuore del marittimo non ha più ripreso il battito e dopo oltre mezz’ora di tentativi non è stato possibile fare altro se non constatare il decesso del sessantaduenne.

Disperazione tra i colleghi di lavoro della vittima che hanno assistito attoniti allo svolgersi di una tragedia che li toccava da vicino. In particolare quelli che ieri mattina si trovavano a bordo dell’imbarcazione quando il 62enne è stato colto da malore.

L’ennesima notizia di lutto per il porto di Ancona e per il mondo del lavoro portuale. Nonostante le modalità del decesso, Vittorio Diamanti stava lavorando ieri. Il 22 agosto dello scorso anno un altro sub fu colto da malore durante un’immersione al Passetto, ma in quel caso l’uomo non stava lavorando.

A proposito di portuali, all’inizio di agosto sempre del 2022 un marittimo originario di Napoli di 40 anni a bordo di un rimorchiatore di Ancona fu anch’egli colto da malore e morì.

Sempre lo scorso anno infine, a maggio, la tragedia più dura per il nostro scalo: l’affondamento del rimorchiatore partito da Ancona al largo della costa pugliese, trascinato a fondo dal pontone che stava trainando.

In quel drammatico episodio morirono cinque marittimi, tra cui due anconetani, oltre a due pugliesi e un tunisino.