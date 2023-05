"Subito al lavoro, in pochi giorni la giunta"

Dopo la gioia, nell’immediatezza della vittoria, il sindaco Stefania Signorini – blindata al Castello con il 51,53% - lavora su due fronti: la costituzione della Giunta 2.0 e, soprattutto, gli interventi urgenti per migliorare la "sua" Falconara.

Sindaco, cosa ha evidenziato questo risultato al primo turno?

"Che i cittadini sono in grado di interpretare perfettamente gli elementi fondamentali per amministrare: impegno, determinazione, passione, amore per la città. Non è retorica, ma la dimostrazione concreta della nostra capacità di tradurre idee in progetti. Abbiamo proseguito il buon governo avviato da Brandoni, colui che mi ha coinvolta in politica. Negli ultimi cinque anni, di cose ne abbiamo fatte molte e bene. La gente ha apprezzato".

Quali?

"In tutti i settori, mi verrebbe da dire. Dai parchi alle piazze, passando per le scuole. Evitando il consumo di suolo e recuperando gli edifici dismessi come nel caso dell’ex Fanesi o, attraverso la sinergia con altri Enti quali il Demanio, la riqualificazione dell’ex Caserma Saracini. Fondamentale la nostra tenacia nel partecipare ai bandi e reperire, così fondi, per milioni per centro e quartieri".

Chi si è complimentato con lei?

"Tra i primi a chiamarmi il governatore Acquaroli, che ha sottolineato l’importanza del risultato raggiunto. Ci lega un rapporto di amicizia storico, basti pensare che quando avviammo la battaglia con i cittadini contro il muro fonoassorbente partecipò al Consiglio comunale aperto a Falconara, sposando subito una causa che, di lì a poco, diventò comune a migliaia di marchigiani. Da presidente della Regione, oggi, ho trovato un interlocutore presente e disponibile".

Dei suoi competitor ha sentito qualcuno?

"Non ancora... Nessun messaggio all’infuori delle dichiarazioni a mezzo stampa".

Giunta: Giacanella, Orologio, Baia alcuni dei nomi che circolano. Cosa può dirci?

"Stiamo lavorando d’intesa con le liste. Trovata la quadra, entro pochi giorni comunicheremo l’assetto dell’Esecutivo".

Agenda-Signorini post rielezione: cosa fare subito?

"Immediatamente le comunità energetiche, con i lavori di installazione dei pannelli fotovoltaici in partenza sopra al tetto del PalaLiuti di Castelferretti. Quindi, in estate, la seconda parte alla scuola Moro di Palombina Vecchia. Altre priorità: il completamento del marciapiede di via Marconi, l’attraversamento pedonale a Fiumesino e il nuovo parcheggio alla stazione".

In campagna elettorale spesso i toni si sono alzati: come ovviare?

"Non da parte mia. Penso che le diversità di vedute si possano colmare con il dialogo e il confronto pacato, essenziali tra maggioranza e opposizione. Esasperare i toni non paga. Pagano i fatti: e i falconaresi ce lo hanno riconosciuto con la loro fiducia".

