Subito Diamond League Poi testa alle Olimpiadi

Già con le valigie pronte

Gimbo Tamberi all’inizio della prossima settimana dovrà rifare le valigie per altri impegni internazionali. Lo attendono - salvo imprevisti - ancora un paio di gare di Diamond League in Svizzera: a Zurigo il 31 agosto e a Bellinzona il 4 settembre, ma non la finale di Diamond di metà settembre a Eugene. Troppo lontana visto che la testa di Gimbo è proiettata già al 2024, agli Europei di Roma e alle Olimpiadi di Parigi. In questi giorni ha dormito davvero poco tanto che sui social ha chiesto: "Mi ricordate come si fa a dormire?".